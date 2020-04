Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass noch mehr im Internet bestellt wird. Davon sollen nicht nur Amazon und Co. profitieren. Eine neue österreichische Initiative wird heute von der Wirtschaftsministerin vorgestellt.

Aufrufe, den heimischen Handel auch bei Online-Bestellungen zu unterstützen, gab es auch schon vor der Coronavirus-Pandemie. Argument dafür war bisher, dass Amazon, Zalando und Co. in Österreich weniger Steuern zahlen bzw. weniger Arbeitsplätze schaffen würden. Die Idee, die Wertschöpfung im Land zu halten, erlebt durch die Krise neuen Zulauf.

Live ab 10 Uhr: E-Commerce-Initiative wird präsentiert

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck präsentiert ab 10 Uhr eine gemeinsame Initiative zur Stärkung des heimischen E-Commerce. Auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Post-Chef CEO Georg Pölzl (Österreichische Post AG) und CEO Markus Mair (Styria Media Group) sind bei der Pressekonferenz anwesend.



Die Post betreibt in Österreich den Online-Marktplatz "shöpping.at". Die Zugriffszahlen und der Umsatz haben sich seit dem Ausbruch der Corona-Krise vervierfacht, berichtet die "Kleine Zeitung". Shöpping.at war vor drei Jahren als nationaler Gegenentwurf zum Online-Riesen Amazon ans Netz gegangen, bisher aber mit überschaubarem Erfolg. 2019 wurden Waren im Wert von 17 Millionen Euro über die Plattform verkauft. Der Boom dürfte früher dazu führen, dass der Online-Marktplatz schwarze Zahlen schreibt.

Stationärer Handel darf wieder öffnen

Als einer der ersten Wirtschaftszweige wird der Einzelhandel schrittweise ab kommender Woche hochgefahren. Ab 14. April dürfen kleine Geschäfte unter 400 m2 Verkaufsfläche aufmachen, das sind rund 75 Prozent aller Läden. Abgesehen von kleinen Händlern dürfen auch Bau- und Gartenmärkte ab 14. April wieder öffnen, und zwar unabhängig von ihrer Verkaufsfläche. Alle übrigen Händler dürfen erst ab 2. Mai wieder ihre Pforten öffnen. Erste Kritik daran gibt es bereits. Der Welser Möbelhandelskonzern XXXLutz beschwerte sich über eine Bevorzugung der Bau- und Gartenmärkte.

Der Handelsverband begrüßt zwar die angekündigte Lockerung, hätte aber die zeitgleiche Öffnung aller Geschäfte bevorzugt. Im Sinne der Fairness wäre es besser gewesen, nicht zwischen großen und kleinen Händlern zu differenzieren, so Handelsverband-Chef Rainer Will laut einer Aussendung. Aus Sicht der Interessenvertretung ist derzeit noch offen, was mit kleinen Läden unter 400 m2 in Shoppingcentern passiert und ob größere Geschäfte etwa durch Absperrungen und räumliche Verkleinerung ihrer Geschäfte ebenfalls bereits am 14. April aufsperren dürfen. Auch stelle sich die Frage nach den Öffnungszeitenregelungen, die ab 14. April gelten. Der Lebensmittelhandel darf derzeit bis 19 Uhr offen haben, der Diskonter Hofer verkürzte diese Zeit in seinen Filialen auf 18 Uhr.

