Welche Auswirkungen haben die andauernde Coronakrise und der neuerliche Lockdown auf den aktuellen Arbeitsmarkt? Darüber informieren ab 11. 30 Uhr Arbeitsminister Martin Kocher, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer Pressekonferenz.

Die Pressekonferenz ab 11. 30 Uhr im Livestream:

Der ÖGB sieht in der Kurzarbeit das passende Instrument, Arbeitsplätze auch in schwierigen Zeiten zu erhalten. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian hat deshalb bereits am Dienstag an die Arbeitgeber appelliert, von diesem staatlich gestützten Modell Gebrauch zu machen und kein Personal abzubauen. "Der vierte Lockdown wird sowohl die Kurzarbeit als auch die Arbeitslosenzahlen wieder in die Höhe treiben", erwartet er mit Blick auf die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Konjunkturhilfen zur Abfederung von Corona hätten 2020 rund 200.000 Arbeitsplätze in Österreich gerettet, heuer bisher rund 41.000 Jobs. Zu diesem Ergebnis kommt das europäische Forschungsnetzwerk EconPol Europe in einer aktuellen Studie. Von den 200.000 Stellen im Jahr 2020 sind demnach alleine 191.000 auf Kurzarbeit zurückzuführen. "Die Kurzarbeit hat besonders erfolgreich verhindert, dass die Beschäftigung im gleichen Ausmaß wie die reale Wirtschaftstätigkeit sank", betonte Studienautor Klaus Weyerstraß vom Wiener Institut für Höhere Studien (IHS).