Lkw-Wochenendfahrverbot gilt ab Montag wieder

Die österreichweiten Wochenendfahrverbote für Lkw ab 7,5 Tonnen gelten ab kommenden Montag wieder. Das kündigte die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag an. "Diese Krise war für uns alle eine Ausnahmesituation, jetzt ist es Zeit schrittweise wieder zu den bestehenden Regelungen zurückkehren", wurde Gewessler in einer Ministeriums-Aussendung zitiert.

Das Wochenend- und Feiertagsfahrverbot für Lastkraftwagen war seit März ausgesetzt, um die Versorgungssicherheit in Österreich zu garantieren. Gemäß Straßenverkehrsordnung sind auch weiterhin an Wochenenden und Feiertagen Lkw-Transporte von bestimmten frischen Lebensmitteln oder zu anderen festgelegten Versorgungszwecken erlaubt. Quelle: APA