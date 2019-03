Löger hofft auf "Minimalversion" zu EU-Digitalsteuer

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hofft auf eine Minimal-Lösung bei der EU-Digitalsteuer. Es sei aber noch nicht klar, ob die rumänische EU-Ratspräsidentschaft tatsächlich eine Entscheidung in dieser Frage suche, sagte Löger am Dienstag vor einem EU-Finanzministerrat in Brüssel. Eine EU-Digitalsteuer wäre ein wichtiges Signal, so der Minister.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Löger: Eine EU-Digitalsteuer wäre ein wichtiges Signal