Löger sprach in Abu Dhabi über Herausforderungen für die OMV

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat im Rahmen eines zweitägigen Arbeitsbesuchs in Abu Dhabi auch über "zukünftige Herausforderungen und Aktivitäten" der OMV gesprochen - traf er doch dort, gemeinsam mit OMV-Chef Rainer Seele, Sultan Ahmed Al Jaber, den CEO der ADNOC Group, die über die IPIC 24,9 Prozent an der OMV hält. Die Republik Österreich hält 31,5 Prozent an der OMV.

SN/APA/Benedikt Loebell Finanzminister Hartwig Löger auf Wirtschaftsmission in Abu Dhabi