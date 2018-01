Löger will Österreichs Interessen in Brüssel gut vertreten

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will Österreichs Interessen in Brüssel möglichst gut vertreten. Dabei werde er "bei den Finanzthemen entsprechend nachlegen". Vor Beginn der Eurogruppe am Montag sagte Löger, im Sinn der Subsidiarität sollten Themen, die nationale Bedeutung haben, "stärker in Österreich" verantwortet werden. Eine prioritäre Aufgaben sei eine faire europäische Digital-Steuer.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Löger ist für europäische Digital-Steuer