Lohnverhandlungen der Metaller: In einer Sackgasse kann man schwer umdrehen

Steht einmal eine Zahl im Raum, ist ein Kompromiss schwierig. Es wird wohl keinen Lohnabschluss unter 9,6 Prozent geben können.

In der sechsten Verhandlungsrunde der Metallindustrie war aus Sicht der Gewerkschaft Schluss mit lustig. Die Empörung darüber, dass die Arbeitgeber sich nicht weit genug in ihre Richtung bewegen wollten, entlädt sich nun bis zum Ende dieser Woche in tageweisen Streiks ...