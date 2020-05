Deutsche Regierung steigt bei Lufthansa ein und schießt Kapital zu. In Wien verhandelt die AUA noch über die Konditionen für Staatshilfe.

Die Rettung der Lufthansa mit Hilfe des deutschen Staates ist in greifbare Nähe gerückt. Mit einer Einigung auf ein milliardenschweres Rettungspaket des Bundes für die Lufthansa sei "in Kürze zu rechnen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend. Die Regierung sei ...