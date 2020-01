Lufthansa stellt 4.500 Leute ein, AUA kappt hunderte Jobs

Die Lufthansa-Gruppe will nach aktuellem Stand heuer mehr als 4.500 neue Beschäftigte einstellen, davon rund 3.000 in Deutschland. Die österreichische Tochter AUA werde aufgrund einer wettbewerbsbedingten Redimensionierung ihren Personalstand absenken, nach bisherigen Angaben bis Ende 2021. 2020 plant die Airline dennoch 200 neue Jobs am Standort Wien, teilte die Lufthansa am Freitag mit.

SN/APA (dpa/Archiv)/Silas Stein Lufthansa stellt alleine in Deutschland 3.000 Leute ein