Lufthansa-Streik in Deutschland - Keine größeren Störungen

Der von der deutschen Flugbegleitergewerkschaft UFO für Sonntag ab 5.00 Uhr ausgerufene Streik bei den vier Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, SunExpress und Cityline hat keine größeren Beeinträchtigungen im Flugverkehr ausgelöst. In Österreich fielen nur vereinzelt Eurowings-Flüge aus.

Der Streik wurde am Sonntag in der Früh kurzfristig von sechs auf 19 Stunden verlängert, soll also um Mitternacht enden. Zu der im Vorfeld der Streiks von der Gewerkschaft angedrohten Ausweitung der Arbeitsniederlegung auf die Lufthansa-Kerngesellschaft kam es bisher nicht.

Am Flughafen Wien fanden bis zum Nachmittag laut Homepage fast alle Flüge statt - eine Verbindung nach Köln (Abflug 15.30 Uhr) wurde allerdings gestrichen, eine weitere (Abflug 16.15 Uhr) verspätet sich nach derzeitigem Stand um eineinhalb Stunden.

In Salzburg fiel der Flug nach Hamburg (Abflug 9.40 Uhr) aus. "Wir haben keine Informationen, dass es zu weiteren Verzögerungen oder Ausfällen kommt", hieß es seitens des Flughafen-Sprechers Alexander Klaus zur APA. Die Flüge nach Düsseldorf um 16.40 Uhr und um 20.15 Uhr sowie jener nach Berlin um 21.05 werden nach derzeitigem Stand planmäßig durchgeführt.

Am Kärnten Airport in Klagenfurt wurde nur die Köln-Maschine gestrichen, die um 10.10 Uhr ankommen sollte. Das war auch die einzige Eurowings-Verbindung heute.

In Graz kam es bisher nur zu einer einzigen Verspätung bei einem Lufthansa-Flug nach München, der um 15.00 Uhr um eine Dreiviertelstunde später startete als geplant. Sonntags gibt es keine Eurowings-Flüge nach Deutschland, nur eine Verbindung nach Palma.

Der Flughafen Innsbruck ist von dem Streik bei der deutschen Lufthansa-Tochter Eurowings nicht betroffen, da es keine Sonntagsverbindung gibt, wie es seitens des Flughafens Sonntagnachmittag auf APA-Anfrage hieß.

