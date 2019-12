Der Wiener Einkaufszentrumsbetreiber Richard Lugner rührt wieder einmal die Werbetrommel für sein Lieblingsthema und fordert "eine Sonntagsöffnung für alle". Lugner kritisiert, dass Geschäfte am Bahnhof und in Tourismuszonen am Sonntag aufsperren dürfen. "Der Verkauf auf Bahnhöfen ist ohne Öffnungszeitenbeschränkung möglich und die Handelsangestellten leisten dort wegen Überlastung Sklavenarbeit."

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Richard Lugner wirbt wieder für sein Lieblingsthema