Männer zahlen rund 130 Euro mehr Kfz-Versicherung als Frauen

Das Bundesland und das Geschlecht eines Autobesitzers haben erheblichen Einfluss auf dessen Versicherungsprämie. So fährt jeder dritte Mann einen Pkw mit über 180 PS, aber nur jede achte Frau. Mit dem Ergebnis, dass Männer im Schnitt jährlich rund 130 Euro mehr an Prämie zahlen - obwohl sie öfter in der untersten Versicherungsstufe sind, geht aus einer Untersuchung von durchblicker.at hervor.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Die beliebteste Automarke der Männer ist BMW, Frauen fahren lieber VW