Magenta-Chef: "5G beendet den Stau auf der Datenautobahn"

Magenta-Chef Andreas Bierwirth spricht über die Vorteile des 5G-Netzes - und was von Homeoffice und Digitalisierung bleibt.

Wenn die Pandemie etwas Gutes hatte, dann dass es einen Schub bei der Digitalisierung in Österreich gab. Was wird davon bleiben? Andreas Bierwirth: Ich hoffe, dass einiges bleibt. In erster Linie wird es das neue Arbeiten sein. Arbeitsort und Arbeitsplatz bedeuten nicht mehr zwingend das Gleiche, weil man überall arbeiten kann - unterwegs, zu Hause und auch zeitversetzt. Da hat die Digitalisierung sehr große Freiheiten gebracht - sowohl für die Mitarbeiter als auch für Unternehmen, die dadurch Büroräume effizient nutzen ...