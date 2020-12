Magenta hat laut "connect" das beste Handynetz Österreichs

Am Dienstag ist wieder ein Handynetztest herausgekommen, diesmal der des deutschen Fachmagazins connect. Gewonnen hat zum dritten Mal in Folge Magenta. Die frühere T-Mobile erreichte sowohl in der Sprach- als auch in der Datenkategorie die meisten Punkte (955). Insgesamt gab es die Note "überragend". A1 Telekom Austria lag mit 940 Punkten ("sehr gut") knapp dahinter, Drei bekam ebenfalls ein "Sehr gut" (892 Punkte). A1 und Drei fielen gegenüber dem Vorjahr etwas zurück.

Die Testmacher haben in Österreich, Deutschland und der Schweiz Telefonie- und Datenmessungen in Fahrtests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Zusätzlich machten sie an Orten, wo viele Menschen verkehren, Messungen zu Fuß und fuhren zu Testzwecken mit dem Zug (Fernverkehrsstrecken). Die Messungen fanden in Österreich Mitte Oktober statt. Zu 20 Prozent flossen weiters Einzelmesswerte von zigtausenden Mobilfunknutzern in die Gesamtbewertung ein. In Österreich wurden laut connect-Mitteilung 97 Prozent der bebauten Fläche messtechnisch abgedeckt.

Das superschnelle Mobilfunknetz 5G wurde erstmals mitgemessen. "Dort, wo das neue Netz bereits verfügbar ist, wurde es in den Drivetests und Walktests erfasst und spielt in der Datendisziplin bereits eine wichtige Rolle - abhängig vom jeweils erreichten Ausbaustand", erklärte connect. Das Ergebnis sei überraschend gut gewesen, daher habe man einen Innovationspreis für den 5G-Ausbau vergeben. Diesen bekam in Österreich ebenfalls Magenta.

In Deutschland war die Deutsche Telekom mit 926 Punkten ("sehr gut") zum zehnten Mal in Folge Gesamtsiegerin, in der Schweiz die Swisscom mit 960 Punkten ("überragend").

Quelle: APA