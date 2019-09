Magna Graz womöglich vor massivem Personalabbau

Beim Autozulieferer Magna in Graz Thondorf sollen 700 Jobs wackeln, berichtet die "Kronen Zeitung" (Freitag-Ausgabe). Grund dafür soll der Plan sein, die Produktion des BMW 5er am dortigen Standort auslaufen zu lassen. Schon heuer würden die Bayerischen Motorenwerke in der Steiermark um knapp 25.000 Stück weniger produzieren lassen als 2018.

SN/APA/ASTON MARTIN Schockwelle rollt auf Graz zu