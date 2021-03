MAN hält wenig von Österreich-Konzeption für Steyr

Zwei Interessenten wollen das zur Disposition stehende MAN-Werk in Steyr übernehmen - Chancen hat wohl nur Investor Siegfried Wolf. Denn das Konzept für ein Green-Mobility-Center des Konsortiums um den Linzer Unternehmer Karl Egger (KeKelit), das erst vergangene Woche an den Lkw-Hersteller mit Hauptsitz in München ging, sei nur "lauwarme Luft" und kein "taugliches Konzept", hieß es aus dem nahen Umfeld des Konzerns.

Sollte sich der Betriebsrat weiter gegen die Zentrale, die nur an Wolf verkaufen will, stellen, gebe es für den Standort Steyr keine Zukunft, macht München immer wieder unmissverständlich klar. So will es auch der Aufsichtsrat, der sich dem Vernehmen nach am Freitag mehrheitlich dafür ausgesprochen haben soll, Steyr entweder an Wolf mit seiner Firma WSA zu verkaufen oder wie geplant 2023 zu schließen. Spätestens nach Ostern soll der Vertrag zur Unterschrift fixiert sein. Am Freitag wird Wolf der Belegschaft seinen Übernahmeplan im Detail erläutern. Vorbehalte seitens des Betriebsrats gibt es vor allem wegen beabsichtigter Kürzungen der Einkommen und wegen Wolfs Verbindungen nach Russland.

Von den aktuell mittlerweile nur mehr 1.845 Stammmitarbeitern sollen 1.250 übernommen werden, allerdings müssen sie für weniger Geld arbeiten. Maximal 15 Prozent vom Nettobetrag soll die Kürzung ausmachen, meinte Wolf-Sprecher Josef Kalina. Dafür gebe es eine Entschädigung von 10.000 Euro. Gerüchte von einem "Aufsaugmodell" weist er zurück: "Kollektivvertrags-Runden werden voll mitgemacht." Außerdem sei eine 10-prozentige Gewinnausschüttung für die Belegschaft beabsichtigt, so Kalina weiter. Für jene die nicht übernommen werden, sei ein Sozialplan inklusive Arbeitsstiftung vorbereitet worden. Außerdem erhalten auch sie einmalig 10.000 Euro.

Bis Ende 2022 will Wolf noch für MAN produzieren, ab dann sollen unter der Marke Steyr vier Fahrzeugmodelle für den Weltmarkt produziert werde, meint der Sprecher. Zudem will die Kunststofflackiererei jährlich 10.000 bis 12.000 Lkw-Fahrerkabinen an das russischen Automotive-Unternehmen GAZ des Oligarchen Oleg Deripaska, an dem Wolf zehn Prozent hält, liefern. Die Belegschaftsvertretung sieht das wegen US-Sanktionen als Risiko, Kalina bezeichnet es hingegen als ein zusätzliches Asset. Weiters betonte Kalina, dass nur Wolf mit seiner WSA MAN kaufen wolle, Gesellschafter gebe es keine.