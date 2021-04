MAN Steyr steckt weiter im Patt fest

Salzburger Kranhersteller Palfinger wollte bei Wolf-Plan zur Steyr-Rettung mitwirken. Der designierte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr dämpft Erwartungen an die Politik: "Kein goldener Schlüssel."

In Steyr hat sich die Katerstimmung nach dem Nein-Votum der Belegschaft zu einer Übernahme des Lkw-Werks durch Investor Siegfried Wolf am Freitag fortgesetzt. Es herrscht eine Pattsituation: Wolf wollte Steyr nur mit klarer Zustimmung der Mannschaft, die sich aber querlegt. Weil es aus Sicht der MAN-Eigentümer keine seriöse Alternative gibt, sieht man sich in München gezwungen, die Schließungspläne wieder aufzunehmen.

Neue Lösungsansätze hat auch die oberste Konzernspitze nicht anzubieten. VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch - Volkswagen ist über die ...