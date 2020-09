MAN streicht Stellen, Standort Steyr wackelt

9500 Mitarbeiter sollen konzernweit gehen, Lkw-Werk Steyr mit 2300 Leuten steht "zur Disposition". Gewerkschaften geben sich kampfbereit.

Die Nachricht kam überraschend. Am Freitag früh kündigte die VW-Nutzfahrzeugtochter MAN Truck & Bus den konzernweiten Abbau von bis zu 9500 der insgesamt 36.000 Stellen an. Das gelte "weltweit über alle Unternehmensbereiche hinweg", heißt es in der Aussendung von MAN. Drei Standorte stünden "zur Disposition": Steyr in Oberösterreich sowie Plauen und Wittlich in Deutschland.

Das könnte die Schließung der drei Standorte mit zusammen 2550 Mitarbeitern bedeuten, davon 2300 in Steyr, wo leichte und mittelschwere Lkw gebaut werden. Noch ...