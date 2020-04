Marchfelder Spargelbauern lassen Erntehelfer einfliegen

Um dem coronabedingten Engpass an osteuropäischen Erntehelfern entgegenzuwirken, lassen die Spargelbauern aus dem niederösterreichischen Marchfeld Arbeitskräfte per Charterflug ins Land bringen. 138 Personen aus Rumänien sollen am Freitagnachmittag auf dem Flughafen Wien in Schwechat landen. Die Kosten werden einem Bericht der Tageszeitung "Kurier" zufolge von den Landwirten getragen.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Die Spargelernte ist bereits voll im Gange