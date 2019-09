Der Tiroler Landwirt und frühere Banker Christian Angerer (59) ist seit heute, Mittwoch, neuer Bundesobmann des Maschinenring Österreichs (MRÖ). Sein Vorgänger, Johann Bösendorfer, ist nunmehr stellvertretender Bundesobmann, teilte der MRÖ am Mittwoch mit. "In der aktuellen Situation der Landwirtschaft können alle vom Maschinenring profitieren. Diesen Gedanken möchte ich stärken", so Angerer.

SN/APA (OTS)/Mario Webhofer Angerer, nunmehr Landwirt, ehemals Banker