Maske auf und los geht's

Nun beginnt sie doch, die Skisaison - mit Abstrichen, vielen Vorschriften, aber großer Lust aufs Skifahren.

Das Gezerre um die Öffnung der Skilifte ist zu Ende, auch wenn die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im Anstellbereich, in den Gondeln und auf den Sesselliften mit Schutzhaube weiter für Aufregung sorgt. "Bei Regen oder Schnee wird das Ding im Nu waschlnass", sagt Hansjörg Kogler vom Skikartenverbund Snow Card Tirol. Mittwoch, einen Tag vor dem Aufsperren, war er noch hörbar verärgert. Wie berichtet, will der Fachverband der österreichischen Seilbahnen die Tragepflicht juristisch prüfen lassen. Hauptargument: In keinem anderen öffentlichen ...