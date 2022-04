Masken sorgen weiter für Ärger und neue Klagen

Jacoby Pharma bringt Hygiene Austria vor Gericht, weil bestellte Masken nicht zurückgenommen werden. Es geht um eine Million Euro.

Klagen gibt es in der Causa Hygiene Austria zuhauf. Und es werden stetig mehr. Auch der Salzburger Pharma-Großhändler Jacoby Pharma will von dem heimischen Maskenproduzenten Geld zurück, bestätigt ein Sprecher des Wiener Handelsgerichts. Es geht um 800.000 FFP2- und MNS-Masken und einen Streitwert von mehr als einer Million Euro. Geordert wurden diese von Jacoby Pharma noch vor der Razzia und dem China-Maskenskandal im März 2021. Bezahlt wurde ein stattlicher Preis: Das Unternehmen mit Sitz in Hallein hatte - wie den ...