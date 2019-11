Massiver Jobabbau bei Magna in Graz steht im Raum

Bei Magna in Graz sollen laut einem Bericht des "Kurier" rund 1.800 Jobs wackeln. Was an der Sache dran ist, wollte das Unternehmen am Dienstag auf APA-Nachfrage nicht mitteilen: "Wir werden uns an den Gerüchten und Spekulationen nicht beteiligen. Sollte es von unserer Seite etwas zu kommunizieren geben, werden wir dies auch tun. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies nicht der Fall."

SN/APA (Symbolbild)/HARALD SCHNEIDE Angeblich wackeln 1800 Arbeitsplätze