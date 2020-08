Mattersburg-Bank: 50 SPÖ-Fragen an Finanzminister Blümel

Im Skandal um die Commerzialbank Mattersburg will die SPÖ Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) 50 Fragen stellen. SPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Drobits kündigte am Montag vor Journalisten eine Anfrage im Parlament an. Eine rasche und lückenlose Aufklärung könne "nur auf Bundesebene gelingen", bekräftigte Drobits die SPÖ-Forderung nach einem entsprechenden Untersuchungsausschuss.

SN/APA/ROBERT JAEGER Die SPÖ kündigte eine Anfrage im Parlament an