Mattersburg-Bank: Doskozil räumt RMB-Überweisungsversuch ein

Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montagabend eingeräumt, dass die Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) versucht hat, kurz vor Schließung der Commerzialbank (Cb) Mattersburg durch die Finanzmarktaufsicht Geld abzuziehen. Der Transferversuch sei aber nicht gelungen, so Doskozil in "Burgenland heute".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil