Mattersburg-Bank: ÖVP und FPÖ schießen sich auf SPÖ ein

Im Burgenland haben sich ÖVP und FPÖ im Skandal bei der Mattersburger Commerzialbank am Wochenende weiter auf die regierende SPÖ eingeschossen. Es stelle sich "immer mehr die Frage, wer denn die rechtliche Verantwortung der SPÖ-Landesregierung prüft", hieß es von der ÖVP. Die FPÖ will Ex-Bankchef Martin Pucher das Landes-Ehrenzeichen aberkannt wissen und kündigte eine parlamentarische Anfrage an.

SN/APA/ROBERT JAEGER Skandal um Mattersburger Commerzialbank