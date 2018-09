Mattighofen - ein Ort gibt Vollgas mit KTM

Wie lebt es sich in einem Ort, der stets in einem Atemzug mit dem Motorradhersteller KTM genannt wird? Lokalaugenschein in Mattighofen.

Es ist ein unscheinbares Gebäude auf dem Mattighofener Stadtplatz Nr. 62, in dem 1934 ein Stück großer Unternehmensgeschichte seinen Anfang nahm. In einer Garage auf der Rückseite des Hauses gründete Hans Trunkenpolz damals seine Schlosser- und Autowerkstätte. 20 Jahre später stieg Ernst Kronreif mit ein ins Unternehmen und aus Kraftfahrzeuge Trunkenpolz Mattighofen wurde Kronreif Trunkenpolz Mattighofen, kurz KTM. Heute, mehr als 80 Jahre später, sind die drei schwarzen Buchstaben auf orangem Hintergrund in der Innviertler Stadtgemeinde omnipräsent. Aus dem ruhigen Ort ist ein florierender Wirtschaftsstandort geworden.