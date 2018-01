Mayr Melnhof Holz auch 2017 in Gewinnzone

Die jahrelange Restrukturierung macht sich für Mayr Melnhof Holz bezahlt. Der Holzkonzern konnte im vergangen Jahr den positiven Trend von 2016 fortsetzten. Der Umsatz belief sich 2017 auf 545 Mio. Euro und der Gewinn auf mehr als 52 Millionen Euro", schreibt der "Kurier" (Freitagsausgabe).

2016 ging der Umsatz noch von 563 auf 532 Mio. Euro zurück, der Gewinn schnellte jedoch von 37 auf 51 Mio. Euro in die Höhe. Im Jahr 2012 schrieb Mayr Melnhof Holz noch 60 Mio. Euro Verlust, Alleineigentümer Franz Mayr-Melnhof-Saurau musste im Jahr 2013 Kapital zuschießen. Durch Restrukturierungsmaßnahmen konnte der Holzkonzern die Nettoverschuldung von 250 Mio. Euro auf unter 100 Mio. Euro Ende 2017 senken.

Der Trend zum Holzbau in Österreich, Deutschland und der Schweiz hilft Mayr Melnhof Holz. "Brettsperrholz ist ein willkommener Baustoff für Architekten geworden", sagte Mayr-Melnhof-Holz-Vorstandsvorsitzender Richard Stralz dem "Kurier". Insgesamt hätten sich 2017 die Preise in den Bereichen Schnittholz, Weiterverarbeitung und Pellets erholt. "Wir konnten Preiserhöhungen umsetzen, die Rohmaterialpreise waren allerdings auch hoch", so Stralz.

(APA)