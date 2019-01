Mediamarkt/Saturn setzt bei Mobilfunk auf A1

Nachdem die Elektronikketten Mediamarkt und Saturn ihr eigenen Wertkartenangebot zum Jahreswechsel eingestellt haben setzen sie nun verstärkt auf Marktführer A1. "Anstatt auf zwei unterschiedliche Prepaid-Mobilfunkmarken zu setzen, haben wir uns entschieden, bestehende Kooperationen zu verstärken", so Mediamarkt/Saturn Österreich-Vertriebschef Thomas Pöcheim am Dienstag in einer Aussendung.

SN/APA (dpa) Mediamarkt/Saturn setzt nun auf die Marken Georg und Red Bull Mobile