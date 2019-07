MediaMarkt/Saturn verkauft mit Switch Strom und Gas

Der Elektronikhandelsriese MediaMarkt/Saturn verkauft in Österreich ab Anfang August auch Strom- und Gasangebote und kooperiert dabei mit dem Energieunternehmen Switch. Beziehen kann man die Angebote in allen 37 MediaMarkt- und 15 Saturn-Standorten sowie online, teilten Switch und MediaMarkt/Saturn am Montag mit.

SN/APA (OTS/MediaMarktSaturn Österr Der Elektrohändler bietet ab August auch gleich die Stromversorgung an