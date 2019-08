Mega-Möbellager: Ikea stellt bald aus Wien-Strebersdorf zu

Ein paar Inbusschlüssel müssen noch gedreht werden - ist man versucht zu sagen: Das neue Ikea-Logistikzentrum in Wien-Strebersdorf ist so gut wie fertig. Ab November werden von dort aus alle Lieferungen an Kunden abgewickelt, die zuvor Artikel online oder in einem Einrichtungshaus bestellt haben. Die Ware soll möglichst noch am selben Tag ankommen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Lagerhalle im Logistikzentrum von Ikea in Wien-Strebersdorf