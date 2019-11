Mehr Agrar-Saisonarbeiter gewünscht - Asylbewerber bevorzugt

Das Sozialministerium will die Zahl der Saisonniers in der Landwirtschaft 2020 deutlich erhöhen. Laut einem am Dienstag verschickten Verordnungsentwurf soll das Kontingent von 3.015 auf 3.165 Beschäftigungsbewilligungen aufgestockt werden, davon 119 (bisher 288) Plätze für kurze, maximal sechswöchige Ernteeinsätze in der Landwirtschaft. Für den Tourismus sind unverändert 1.263 Saisonniers geplant.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Landwirtschaft braucht günstige Arbeitskräfte