Mehr als 500 Austro-Anleger von Betrug deutscher Firma betroffen

Von dem Milliardenbetrug der deutschen Firma P&R bei Investments in Schiffscontainer sind in Österreich mehr als 500 Anleger betroffen. Diese hatten zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags aktive Verträge mit den deutschen P&R-Gesellschaften, teilte der Sprecher des deutschen Insolvenzverwalters am Freitag auf APA-Anfrage mit.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Weiterer Skandal in der deutschen Wirtschaft