Mehr als Bier und Scheinwerfer

Zwei unterschiedliche Traditionsunternehmen prägen Wieselburg im Mostviertel - eine Brauerei und ein auf Vorderlichter spezialisierter Autozulieferer. Was die beiden verbindet, was sie trennt und wer der Stadt den Stempel aufdrückt.

4143 Einwohner hat die Stadtgemeinde Wieselburg im Bezirk Scheibbs in Niederösterreich. Was sie mit den - von der Einwohnerzahl vergleichbaren - Orten Lenzing, Güssing oder Göss verbindet, ist die Tatsache, dass der Name für ein Produkt steht, das landesweit bekannt ist. "Wieselburg? Dazu fällt mir nur das Bier ein", lautet eine typische Reaktion auch von Nicht-Biertrinkern.