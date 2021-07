Mehr als ein Jahr ohne Job: Es gibt ihn, den Weg zurück

138.000 Menschen sind in Österreich seit mehr als einem Jahr ohne Arbeit. Für sie gibt es jetzt ein 300 Millionen Euro teures "Sprungbrett".

Helm unterm Arm, die Warnweste an und den Fotoapparat geschultert: So schreitet Heinz Trommer sportlichen Schritts herbei. Hinterm Haus sei gerade eine Baustelle, die habe er noch kontrolliert, erklärt der Halleninspektor des Salzburger Messezentrums, "eine kleine Zusatzaufgabe". Er sagt das mit einem Lächeln, anstatt zu stöhnen. Man sieht dem 54-Jährigen an, dass er seinen Job mag. 40.000 Quadratmeter Hallenfläche hat er zu überprüfen, es gilt die Infrastruktur auf Vordermann zu halten, Schäden zu dokumentieren, Reparaturen zu veranlassen. Er ist die ...