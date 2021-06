Mehr Förderung für E-Autos

Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur übersteigt die Subventionsmittel. Jetzt werden sie verdoppelt. Dazu kommen gesetzliche Erleichterungen.

Der Autoabsatz ist in Europa noch deutlich unter Vorkrisenniveau. Was aber in den meisten EU-Ländern und auch in Österreich sprunghaft steigt, ist die Nachfrage nach Elektroautos. Im Mai haben sich die Neuzulassungen von Stromern auf 11.733 verdreifacht und machten bereits zwölf Prozent der gesamten Neuwagen aus. Das ist ein Spitzenwert in Europa, wie eine aktuelle Analyse des Beratungsunternehmens EY zeigt. Deutschland kam im Mai auf 11,6 Prozent, Frankreich auf 8,2 Prozent und Spanien nicht einmal auf zwei Prozent. Mittlerweile sind ...