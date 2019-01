Mehr Geld für Fahrradkuriere

Mjam und Foodora suchen Boten, KV-Verhandlungen laufen.

In Österreichs Innenstädten liefern immer öfter Fahrradkuriere Essen aus - in mitunter prekären Beschäftigungsverhältnissen. Mit Verbesserungen will nun der Essenslieferant Delivery Hero - der Mutterkonzern der Lieferdienste Mjam und Foodora - mehr Mitarbeiter locken. 90 Prozent der Boten, in Summe mehr als 700, sind dort zwar weiterhin freie Dienstnehmer. Sie verdienen seit Anfang des Jahres aber mindestens acht Euro pro Stunde. Zum Fixum kommt eine zusätzliche Bezahlung pro Bestellung. "Somit kommen die meisten unserer Fahrer, die alle zudem versichert sind, auf neun bis zwölf Euro pro Stunde exklusive Trinkgeld", sagt Geschäftsführer Artur Schreiber. Er spricht von einer Erhöhung von im Schnitt 20 Prozent. Fahrrad und Smartphone müssen die Boten selbst stellen, sie wurden nun aber mit Winterequipment - Handschuhen, Schals oder Jacken - ausgestattet.