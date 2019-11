Österreich ist das Land der großzügigen Kleinspender. 700 Mill. Euro werden heuer für gute Zwecke gespendet. Zwei Drittel der Bevölkerung geben Geld für gute Zwecke, im Durchschnitt sind es 113 Euro.

Die Österreicherinnen und Österreicher spenden gern, und das nicht nur in der Vorweihnachtszeit. In Summe wird das Spendenaufkommen heuer 700 Mill. Euro erreichen, das ist gegenüber dem Vorjahr ein leichtes Plus von 2,2 Prozent. Im vergangenen Jahrzehnt habe sich damit ...