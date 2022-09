Mehr Gründerinnen, weniger Geld

Neun von zehn Euro gehen an rein männlich besetzte Start-ups.

Die Zahl der Frauen, die in Österreich Start-ups gründen, ist zuletzt gestiegen. Allerdings: Der Anteil an Investorengeldern, der an sie fließt, ist es nicht. Mehr als neun von zehn in Österreich investierte Euros gehen an rein männliche Gründungsteams, zeigt eine Erhebung des Beratungsunternehmens EY und des Netzwerks Female Founders. Und: Kein einziges rein weiblich besetztes Führungsteam konnte im ersten Halbjahr 2022 Kapital einsammeln. Bei nur 16 Prozent der Finanzierungsrunden war zumindest eine Frau im Gründungsteam. Geld gab es etwa für ...