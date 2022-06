Mehr Schutz für Aufdecker

Wer Missstände aufzeigt, soll besser geschützt werden. Österreich will das seit Monaten ausständige Whistleblower-Gesetz nun einführen. Der Entwurf geht vielen aber nicht weit genug.

Am 17. Dezember hätte das Whistleblower-Gesetz, das Hinweisgebern besseren Schutz gibt, in Kraft treten sollen. So sahen es die EU-Vorgaben vor. Am Freitag wurde zumindest der Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Geplant ist, dass Österreicherinnen und Österreicher, die Missstände anprangern, vor Repressalien geschützt sind. Unternehmen ab 50 Beschäftigten müssen interne Stellen zur Meldung von Rechtsverletzungen einrichten. Zudem soll eine externe, betriebsunabhängige Meldestelle beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) angesiedelt werden. Auch im öffentlichen Sektor soll es eine interne Meldestelle für ...