Mehr Züge senken Zahl der Zweitautos in Regionalzentren

Oft herrscht in sonst recht ruhigen heimischen Regionalzentren wie Bezirkshauptstädten ein Autoverkehr fast wie in Großstädten. Öffentlicher Verkehr kann hier laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) etwas Abhilfe schaffen, denn je weniger Zuganschlüsse es gibt, desto höher ist die Zahl der Zweitautos in solchen Kleinstädten. Der Club fordert auch deswegen bis 2030 die Umsetzung eines flächendeckenden Mobilitätsangebots.

Denn in regionalen Zentren, in denen es weniger als 50 Zughalte pro Tag gibt, kommen auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner 557 private Pkw, während es in regionalen Zentren mit mehr als 100 Zughalten täglich mit 491 deutlich weniger seien. "Ein besserer Öffentlicher Verkehr ist ein zentraler Hebel, um die Mobilität in den Regionen klimaverträglicher und für die Bevölkerung kostengünstiger zu machen", fasst VCÖ-Expertin Lina Mosshammer das Ergebnis einer aktuellen VCÖ-Studie in einer Aussendung zusammen.

Der VCÖ hat die Anzahl der täglichen Zugverbindungen und die Anzahl der Pkw der privaten Haushalte in den regionalen Zentren untersucht. Insgesamt gibt es in Österreich laut Definition der Österreichischen Raumordnungskonferenz 124 regionale Zentren. Das sind für Österreich recht Große Städte wie Wiener Neustadt oder Villach, Kleinstädte wie Spittal an der Drau in Kärnten und Lienz in Osttirol oder auch für Österreich verhältnismäßig einwohnerschwache Regionalzentren wie Pinkafeld im Burgenland oder Eisenerz in der Steiermark.

Für die Mobilitätsausgaben der Haushalte macht es naturgemäß einen großen Unterschied, ob sie zwei, einen oder keinen Pkw haben. In ländlichen Regionen geben Haushalte mit zwei Pkw im Schnitt rund 10.300 Euro pro Jahr für ihre Mobilität aus, zeigt die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. Haushalte mit einem Pkw ersparen sich im Vergleich dazu rund 4.100 Euro pro Jahr, autofreie Haushalte sogar rund 8.900 Euro pro Jahr.

"Die Bevölkerung in den Regionen hat das Recht auf ein gutes, öffentlich zugängliches Mobilitätsangebot", so Mosshammer. "Statt Abhängigkeit vom Auto braucht es auch in den Regionen mehr Freiheit in der Verkehrsmittelwahl." Neben mehr öffentlicher Verkehrsverbindung sei dafür auch wesentlich, dass Gemeinden mit ihrer Siedlungsentwicklung Ortskerne und Nahversorgung stärkten und die Zersiedelung stoppten.