Mehrwertsteuer-Senkung im Tourismus wohl nach Sommersaison

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) strebt die von der Regierung angekündigte Mehrwertsteuersenkung von 13 auf zehn Prozent bei Urlaubsübernachtungen bis zur kommenden Wintersaison an. "November ist der ehestmögliche Zeitpunkt", sagte Köstinger am Samstag bei einem Pressegespräch anlässlich ihres Antrittsbesuches bei Tirols Landeshauptmann Günther Platter in Innsbruck.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER "November ist der ehestmögliche Zeitpunkt"