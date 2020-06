Mehrwertsteuersenkung nahm Hürde im Finanzausschuss

Die geplante Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie sowie im Medien- und Kulturbereich hat am Dienstag den Finanzausschuss des Nationalrates passiert. Das Vorhaben wurde mit den Stimmen von ÖVP und Grünen sowie FPÖ und NEOS im Ausschuss beschlossen. Die SPÖ stimmte dagegen, gab die Parlamentskorrespondenz am Dienstag bekannt.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Vor allem die Gastronomie soll durch die Maßnahme entlastet werden