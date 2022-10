"Mei Wirt is' wert" - Wiener Wirte machen mobil

Die Wiener Wirte klopfen auf die Ausschank. Mit einer Werbekampagne unter dem Titel "Mei Wirt is' wert" wollen sie eine Initiative für mehr Wertschätzung, Anerkennung und Respekt schaffen. Denn die Gastronomie sei nicht nur eine Dienstleistung, die Speisen und Getränke serviert. "Die Gaststube vom Stammlokal fühlt sich für viele an wie das zweite Wohnzimmer. Und ganz ehrlich, was wäre Wien ohne seine Wirtinnen und Wirte?", so der Wiener Branchenobmann Peter?Dobcak.

Er rechnete heute bei einer Pressekonferenz vor: Mit rund einem Drittel der Beschäftigten ist Wien das Herzstück der österreichischen Gastrolandschaft und Arbeitsplatz von zehntausenden Menschen. Konkret sind es 33.500 Beschäftigte, 6.500 Wirtinnen und Wirte sowie 600 Lehrlinge. Umgesetzt wird die Kampagne mit der Werbeagentur Kobza and the Hungry Eyes (KTHE), mitgetragen wird sie von Partnern aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.