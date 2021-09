Mercedes schafft das Feilschen ab

Österreich ist das zweite Land in Europa, in dem Mercedes seine Autos nun im Direktvertrieb verkauft. Rabatte sind nicht mehr vorgesehen.

Um wie viel billiger krieg ich's denn? Beim Autokauf ist das in Österreich die gängige Frage an den Händler. Wer nicht verhandelt, ist selbst schuld und zahlt eben mehr. Bei Mercedes in Österreich gilt das seit einem Monat nicht mehr.

Nach Schweden ist Österreich das zweite Land in Europa - und mit Südafrika das dritte weltweit - in dem Mercedes-Benz seine Pkw und auch gewerblichen Vans im Direktvertrieb verkauft. Egal bei welchem Händler - ob in Wien oder ...