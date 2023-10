Messebetreiber RX Global will Geschäft in Österreich abgeben

RX Global, vormals Reed Messe, prüft den Ausstieg aus dem österreichischen Markt. Derzeit beginnen die Vorbereitungen für einen Verkaufsprozess, heißt es.

Der Messebetreiber RX Global (vormals Reed Messe) - mit den Töchtern in Wien und Salzburg - "prüft Optionen für einen Ausstieg aus dem österreichischen Markt". Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Derzeit würden die Vorbereitungen für einen Verkaufsprozess beginnen. Dieser könne mehrere Monate dauern. Der Messebetreiber gehe davon aus, dass eine neue Eigentümerschaft "die besten Voraussetzungen für das Wachstum des Geschäfts in Österreich bietet".



Der Markt erholt sich langsamer als erwartet

Der Messeveranstalter startete 1992 unter Messe Salzburg bzw. Reed Elsevier in Österreich. Kleinere Messen hat das Unternehmen bereits 2020 an Betreiber auf Lizenzbasis abgegeben. Durch die Pandemie konnten einige Messen nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten abgehalten werden. Die Erwartung von RX Global, dass sich der Markt 2022 oder 2023 deutlich erholen werde, dürfte sich nicht erfüllt haben. Der Markt erhole sich langsamer als erwartet, heißt es bei RX Global.



RX Austria beschäftigt 274 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

RX Austria mit 274 Beschäftigten hat in Österreich elf Messen im Portfolio. Die bekanntesten Messen in Wien sind die Ferien-Messe Wien, die Wohnen & Interieur und die Wiener Immobilien Messe. In Salzburg sind es die Alles für den Gast, die Bauen + Wohnen, Die Hohe Jagd + Fischerei sowie die AutoZum. Kleinere Messen finden in Wels und Linz statt. Zum Konzern gehört außerdem die Standout GmbH, ein renommiertes Standbauunternehmen mit Sitz in der Stadt Salzburg.