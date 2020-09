Metaller-Arbeitgeber wollen KV-Verhandlungen verschieben

Die Coronakrise lässt die Produktion der Metallindustrie heuer voraussichtlich um ein Fünftel einbrechen, die Arbeitgeber wollen nun die KV-Verhandlungen verschieben. "Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es am sinnvollsten, die Lohnverhandlungen in das nächste Jahre zu verschieben", sagte der Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI), Christian Knill, am Montag in Wien.

SN/APA/HANS PUNZ Knill will die Verhandlungen vertagen