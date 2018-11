Metaller bürsten sich auf Streik

Gewerkschaften erhöhen den Druck: Bleibt auch die fünfte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis, gibt es Kampfmaßnahmen. Im Brennpunkt stehen die Arbeitszeiten und höhere Löhne.

Der Countdown zur entscheidenden Verhandlungsrunde beim größten Metaller-Fachverband Metalltechnische Industrie (MTI) läuft. Am Donnerstagnachmittag treffen die Verhandlungsteams von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bereits zum fünften Mal zusammen. Ihrem Ziel, einen neuen Kollektivvertrag (KV) für die 130.000 Mitarbeiter des Fachverbands zu erzielen, sind sie in den bisherigen vier Gesprächsrunden nicht nennenswert näher gekommen. Der Abschluss hat Signalwirkung - für die gesamte heimische Metallerbranche (190.000 Mitarbeiter) - und dient als Richtschnur für andere Branchen-KV.

Dabei haben die diesjährigen Verhandlungen gar nicht schlecht begonnen. "Immerhin gab es heuer keine großen Diskussionen über die Höhe der Inflation", sagt Oswald Rosenits, Betriebsrat von ThyssenKrupp Aufzüge in Wien. Doch damit ist es mit den Übereinstimmungen auch schon wieder vorbei. Bei den eigentlichen Kernthemen der Gespräche - dem Geld und den Arbeitsbedingungen, dem sogenannten Rahmenrecht - liegt man noch weit auseinander.

Entsprechend aufgeladen ist die Stimmung bei den österreichweit rund 350 Betriebsversammlungen, die dieser Tage landauf, landab stattfinden. Dabei informieren die Belegschaftsvertreter ihre Kollegen in den Betrieben über den Stand der Dinge. "Aufgebracht und aufgeheizt", beschreibt Rosenits die Stimmung nach einer Versammlung von 400 "Aufzüglern" in Wien, also Servicemitarbeitern der Aufzughersteller Otis, Schindler, ThyssenKrupp, Kone und Haushahn, die sich in einer betriebsübergreifenden "Arge Aufzug" organisiert haben. Der Chef der Produktionsgewerkschaft ProGe, Rainer Wimmer, persönlich informierte über den bisher dürftigen Stand der Dinge. Nur eine Erhöhung der Löhne und Gehälter in Höhe der Inflation von 2,02 Prozent hätten die Arbeitgeber angeboten - viel zu wenig für die Gewerkschafter, die 5 Prozent mehr Lohn und Gehalt verlangen.

Seitens der Arbeitgeber vermisst man nicht nur Entgegenkommen, man werde auch nicht als Verhandlungspartner auf Augenhöhe behandelt, sagt Rosenits. Jetzt sei die Zeit gekommen, um etwas zu tun. "Wir lassen uns nicht papierln."

Um den Druck zu erhöhen, verabschiedeten die 400 Aufzugstechniker - so wie Tausende Metaller landesweit - eine Resolution, in der sie die Gewerkschaft zur Umsetzung von Kampfmaßnahmen ermächtigen. "Wenn es notwendig ist, werden wir zur Durchsetzung eines raschen und den ausgezeichneten wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechenden Abschlusses gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen ergreifen", heißt es in dem Papier.

Bewegt sich auch am Donnerstag nichts, "dann haben wir schon Ideen", deutet Rosenitz an. Letzte Konsequenz sei ein Streik.