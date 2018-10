Metaller-KV: Bisher ergebnislose Verhandlungen laufen weiter

Bisher gibt es noch kein Ergebnis in den Metaller-KV-Verhandlungen, das in der laufenden dritten Gesprächsrunde aber auch nicht so recht erwartet wird. Das zeigte sich in einer Gesprächspause auf APA-Nachfrage, bevor um 17 Uhr wieder weiterverhandelt wurde. Beide Seiten sahen recht konstruktive Gespräche. Die Standpunkte schienen aber weiterhin recht deutlich voneinander entfernt.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Die Arbeitnehmer fordern ein Lohn-/Gehaltsplus von 5 Prozent