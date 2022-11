Metaller-KV - Verhandler in 4. Runde mit Sitzfleisch

Seit heute Mittag verhandelt die Metalltechnische Industrie in der 4. Runde ihren Kollektivvertrag (KV) für 2023, eine gewisse Annäherung zeichnet sich ab. Zumindest haben die Gewerkschaften in den späten Abendstunden weitere Rechenexperten zum Verhandlungsteam dazu geholt und seit nunmehr acht Stunden wird ohne Pause durchverhandelt. Zuletzt ließen sich die Sozialpartner Gulaschsuppe in die Besprechungsräume in der Wirtschaftskammer bringen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Rainer Wimmer (li.) und Karl Dürtscher vertreten die Arbeitnehmer

Dass die Berechnungen komplexer werden könnte darauf hindeuten, dass es nicht nur eine prozentuelle Lohnerhöhung geben soll, sondern auch Einmalzahlungen, wie sie Arbeitgeber-Obmann Chistian Knill heute Vormittag einmal mehr ins Spiel gebracht hat. Bei den Metallern liegt die Forderung von 10,6 Prozent Lohn-und Gehaltserhöhung am Tisch, das Letztangebot der Arbeitgeber bei der 3. Verhandlungsrunde waren 4,1 Prozent plus eine Erfolgsbeteiligung. Damit würde die Jahresinflationsrate von 6,4 Prozent abgedeckt, so die Argumentation der Industrie. Sollten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Mitte und somit bei einem KV-Plus von 8,5 Prozent einigen, wäre zwar die zurückliegende Teuerung deutlich abgegolten, aber nicht die aktuelle Inflationsrate von elf Prozent. In der Metalltechnischen Industrie sind rund 130.000 Personen beschäftigt, weitere 70.000 in anderen Metallindustrie-Sektoren. Die 1.200 Betriebe der Metalltechnischen Industrie befinden sich zu einem erheblichen Teil in Familienbesitz. Sollte es heute Nacht keine Einigung geben, haben die Arbeitgebervertreter Rainer Wimmer (PRO-Ge) und Karl Dürtscher (GPA) bereits Warnstreiks ab kommenden Montag angekündigt.